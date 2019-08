Der Softwarekonzern aus Baden-Württemberg wächst beachtlich - und ist zudem noch hoch profitabel. Jetzt rückt der Zeitpunkt für das Börsendebüt näher.

Eine gute Nachricht für die Frankfurter Börse: Noch in diesem Jahr könnte ein deutscher Digitalkonzern den Kurszettel mit einer milliardenschweren Emission bereichern. Die 2005 gegründete Softwarefirma Teamviewer plant den Börsengang. Bewertet wird das Unternehmen nach Angaben aus Finanzkreisen mit vier bis fünf Milliarden Euro. Platziert werden könnten Anteile im Volumen von etwa 30 bis 40 Prozent des Unternehmenswertes.

Die Absichtserklärung (Intention to float) für den Börsengang erwarten Beobachter noch vor dem Herbstanfang. Das Unternehmen ist hoch profitabel und in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Experten verweisen dabei auf die "Rule of 40", eine Faustformel, die vor allem US-Investoren bei der Bewertung von Unternehmen gern zu Rate ziehen.

Dabei werden die Gewinnmarge eines Unternehmens und das jüngste Umsatzplus addiert. Die Summe sollte mindestens über 40 liegen. Mit einer Gewinnmarge von rund 50 Prozent und einem Umsatzplus von zuletzt circa 35 Prozent kommt man bei Teamviewer ...

