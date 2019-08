New York - Die Wall Street hat am Donnerstag an ihren jüngsten Aufwärtstrend angeknüpft. Der Dow Jones Industrial stieg um 0,40 Prozent auf 26'306,31 Punkte. Der US-Leitindex notiert inzwischen komfortabel über der 200-Tage-Durchschnittslinie, die als Indikator für den längerfristigen Trend gilt. Der marktbreit aufgestellte S&P 500 rückte um 0,20 Prozent auf 2930,16 Punkte vor.

