Auch wenn sich das Edelmetall in den letzten knapp zwei Wochen seit unserer letzten Kommentierung erwartungsgemäß schwer tat und keine neuen Akzente auf der Oberseite setzen konnte, so birgt die aktuelle Konstellation doch eine gewisse Spannung… Das Ganze könnte sogar in der Wiederbelebung der Aufwärtsbewegung münden. Rückblick. In unserer Kommentierung vom 06.08 hieß es u.a. "[…] Aus charttechnischer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...