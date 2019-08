FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte notieren am Donnerstagnachmittag leicht unter den Vortagesschlussstände. Marktteilnehmern zufolge fehlen Impulse nach oben. Das Wirtschaftswachstum in der Eurozone hat sich im August zwar leicht belebt - abzulesen an besser als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes. Die kriselnde Industrie bremst aber weiter die Dynamik der Gesamtwirtschaft.

Dass die Konjunkturdelle wohl nicht so schnell überwunden werden kann, hat sich auch auf den Ausblick ausgewirkt. So sackten die Geschäftsaussichten binnen Jahresfrist auf den tiefsten Wert seit über sechs Jahren ab. Auch aus den USA können am Nachmittag die von Markit erhobenen Einkaufsmanagerindizes nicht überzeugen, vor allem der Industriesektor nicht.

Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 11.785 Punkte, der Euro-Stoxx-50 handelt 0,3 Prozent leichter bei 3.386 Punkten. Der Euro gibt wie auch die Aktien zwischenzeitlich gesehene kleine Gewinne wieder ab und notiert bei 1,1080 Dollar. Die Anleihen kommen nach den positiven Daten von ihren frühen Hochs zurück, die Renditen steigen also. Dämpfend auf die Stimmung wirkt, dass das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung keine Klarheit über den weiteren geldpolitischen Kurs geliefert hat. Im Blick steht nun umso mehr die Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Freitag in Jackson Hole.

Interesse an Aufzugssparte bringt Thyssenkrupp nach oben

Im Rennen um die Aufzugssparte von Thyssenkrupp laufen sich einem Magazin-Bericht die Interessenten warm. Mehrere namhafte Finanzinvestoren interessierten sich für den Geschäftsbereich, schreibt das Manager Magazin. Das Vorhaben des Konzerns, einen Teil des Aufzuggeschäfts an die Börse zu bringen, werde damit immer unwahrscheinlicher. Thyssenkrupp lehnte gegenüber Dow Jones Newswires eine Stellungnahme ab. Für die Aktie geht es um 6,6 Prozent nach oben.

Infineon geben dagegen um 0,1 Prozent nach. "Die Aussagen von BYD stimmen skeptisch für den Automotive-Bereich von Infineon", sagt ein Händler. Der chinesische Elektroautohersteller BYD rechnet im zweiten Halbjahr mit einer schwächeren Nachfrage.

Weg für AMS bei Osram nun frei - CTS Eventim ziehen an

Osram gewinnen 1,7 Prozent. Das Unternehmen hat den Weg für das Übernahmeangebot des österreichischen Halbleiterunternehmens AMS frei gemacht. AMS kann nun wie geplant ein Gebot von 38,50 Euro je Osram-Aktie lancieren. Es liegt 10 Prozent über dem früheren Gebot der Finanzinvestoren Bain und Carlyle. Die Frage ist, ob Bain/Carlyle nachlegen werden. Das sorgt für etwas Kursfantasie. AMS geben um 2,3 Prozent nach.

Der Kurs des MDAX-Kandidaten CTS Eventim legt gut 2,6 Prozent zu erreichte im Verlauf mit 50,90 Euro ein Rekordhoch. Der Ticketvermarkter, der auch die inzwischen gescheiterte deutsche Autobahnmaut erheben sollte, hat im zweiten Quartal sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz zugelegt. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt. Zu dem Debakel um die gescheiterte Pkw-Maut äußerte sich der Konzern nicht.

Nach etwas schwächeren Zahlen büßen Sunrise Communications 4 Prozent ein. Die neue erhöhte Gewinnprognose liege immer noch leicht unter dem Konsens, heißt es Handel. Im Blick stehe hier auch der Streit mit der an Sunrise beteiligten Freenet über eine mögliche Kapitalerhöhung zur Finanzierung der geplanten Übernahme des Kabelnetzbetreibers UPC Schweiz.

Für CRH geht es nach der Zahlenvorlage um 2,3 Prozent nach unten. Der Baustoffhersteller hat ein neues Aktienrückkaufprogramm bekannt gegeben. Nach Geschäftszahlen geht es für die in den vergangenen Wochen stark gefallenen Jost Werke um 3 Prozent nach oben. Um 1,2 Prozent legen Evotec zu, hier stützt eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.385,60 -0,27 -9,29 12,80 Stoxx-50 3.100,67 -0,30 -9,32 12,34 DAX 11.785,81 -0,14 -17,04 11,62 MDAX 25.355,30 -0,40 -101,44 17,45 TecDAX 2.768,60 -0,54 -14,95 13,00 SDAX 10.689,18 0,37 39,92 12,41 FTSE 7.124,34 -1,11 -79,63 7,07 CAC 5.405,52 -0,55 -29,95 14,26 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,64 0,03 -0,88 US-Zehnjahresrendite 1,59 0,00 -1,09 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:32 Mi, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1080 -0,08% 1,1078 1,1097 -3,4% EUR/JPY 117,96 -0,20% 117,77 118,13 -6,2% EUR/CHF 1,0894 +0,04% 1,0876 1,0888 -3,2% EUR/GBP 0,9040 -1,09% 0,9137 0,9138 +0,5% USD/JPY 106,47 -0,11% 106,31 106,44 -2,9% GBP/USD 1,2260 +1,06% 1,2123 1,2145 -3,9% USD/CNY 7,0822 +0,27% 7,0754 7,0626 +3,0% Bitcoin BTC/USD 10.089,75 +0,49% 10.009,00 10.005,75 +171,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,95 55,68 +0,5% 0,27 +16,5% Brent/ICE 60,27 60,30 -0,0% -0,03 +9,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.499,41 1.502,40 -0,2% -3,00 +16,9% Silber (Spot) 17,08 17,15 -0,4% -0,07 +10,2% Platin (Spot) 856,95 852,55 +0,5% +4,40 +7,6% Kupfer-Future 2,57 2,59 -0,7% -0,02 -3,0% ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2019 10:24 ET (14:24 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.