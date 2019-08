Krishen Rangasamy, Analyst bei der National Bank Financial, schrieb in einer Notiz, dass der US-Arbeitsmarkt stark ist, aber weniger stark als bisher angenommen. Wichtigste Zitate "Wir werden neue überarbeitete Serien im Februar 2020 erhalten, aber die gestrigen Revisionen des Bureau of Labor Statistics deuten darauf hin, dass die Beschäftigung außerhalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...