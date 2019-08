Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag mit etwas schwächeren Kursen geschlossen, wobei sich die Verluste in der zweiten Tageshälfte etwas ausgedehnt hatten. Marktteilnehmer sprachen allerdings von einem eher ruhigen Handel. Vor dem Beginn des jährlichen Notenbanker-Treffens in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming hätten die Anleger zu einer gewissen Vorsicht tendiert und sich...

