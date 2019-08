Die kurze Einschätzung der Lage Der DAX pirscht sich mit kleinen Schritten an die zweite Erholungsmarke 11859 bzw. dem untergeordneten Ziel 11892 an. Nach der Abarbeitung der zweiten Erholungsmarke wäre theoretisch die Türe zum Zielbereich 10507/10636/10648 geöffnet. Anzeige Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich entweder in der lila bzw. blauen ...

