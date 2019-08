Die US-Daten belasten den US-Dollar, so dass sich der EUR/USD oberhalb von 1,1060 Dollar halten kann - Im Fokus steht nun der Redetext von Fed-Chef Jerome Powell am Freitag - Der EUR/USD sank am Donnerstag in Richtung der Schlüsselunterstützung bei 1,1060 Dollar, konnte sich aber oberhalb der Kursmarke halten und stieg zeitweise über 1,1100 Dollar ...

