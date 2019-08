Das Sitzungsprotokoll der Federal Reserve hat keine größere Verwerfungen am Markt hervorgerufen, so die Analysten von ANZ in einem Kommentar. Wichtigste Zitate "Die meisten Mitglieder sahen die Zinssenkung vom Juli als eine Anpassung in der Mitte des Zyklus als Reaktion auf die Entwicklung der wirtschaftlichen Aussichten. Es gab auch eine Diskussion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...