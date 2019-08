Tagesausblick für 23.8.: DAX - Anleger halten sich zurück. Medienaktien im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Die Anleger sind aktuell äußerst labil. Gestern spekulierten noch zahlreiche Investoren auf positive Impulse vom derzeit stattfindenden Notenbanksymposium in Jackson Hole. Heute waren die Investoren wieder deutlich verhaltener unterwegs und warten wohl die Reden der Notenbankchefs ab. Von der fundamentalen Seite gab es heute auch kein Rückenwind. Der Markit-Einkaufsmanagerindex für die deutsche Industrie verbesserte sich überraschend um 0,4 auf 43,6 Punkte. Wachstum signalisiert der Index jedoch erst oberhalb von 50 Punkten. So gab der DAX im Tagesverlauf ein halbes Prozent auf 11.740 Punkte ab. Der EuroStoxx 50 verlor rund 0,6 Prozent und auch die Indizes an der Wall Street starteten mit Verlusten in den Handel. So verliert der S&P500 in den Handelsstunden rund 0,3 Prozent auf der Nasdaq100 sogar 0,7 Prozent.

Die Rendite langfristiger Bundesanleihen erholte sich auf minus 0,65 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere auf 1,6 Prozent. Gold und Silber blieben stabil bei 1.500 US-Dollar beziehungsweise 17,20 US-Dollar pro Feinunze. Platin stieg heute auf 860 US-Dollar pro Feinunze und deutet damit einen Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend an. Der Euro/US-Dollar pendelte weiter in einer engen Range zwischen 1,106 und 1,11 US-Dollar.

Ingenieurdienstleister Bertrandt wartete mit einer Gewinnwarnung auf. Der Grund: Die schwache Automobilkonjunktur. Die Aktie verlor daraufhin über fünf Prozent. Evotec profitierte von positiven Analystenkommentaren. Die Aufzugsparte von ThyssenKrupp stößt einem Beitrag der dpa auf großes Interesse von Finanzinvestoren. Die Meldung schob sich daraufhin zeitweise über EUR 10,50. Telekomwerte wie 1×1 Drillisch und United Internet sowie Medienaktien wie ProSiebenSat.1 und RTL Group setzten ihren Erholungskurs heute fort. Von einem Gewinn einer nachhaltigen Wende kann zwar noch nicht die Rede sein. Allerdings könnte es sich lohnen, die Titel im Auge zu behalten. Die Kurse von Immobilienaktien wie Deutsche Wohnen, Grand City und Vonovia brökeln weiter. Hintergrund ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wonach die Mietpreisbremse nicht gegen das Grundgesetz verstößt.

Aumann legt Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal vor.

USA - Fortsetzung des 43. wirtschaftspolitischen Symposiums "Herausforderungen für die Geldpolitik" organisiert von der FED von Kansas City (bis 24.08)



Der DAX verbesserte sich im Tagesverlauf auf rund 11.800 Punkte. Unterstützung findet der Index zwischen 11.630/11.720 Punkte. Gelingt der Ausbruch über 11.800/11.825 Punkte besteht Luft bis 12.100 Punkte. Kritisch wird es erst unterhalb von 11.560 Punkten. In diesem Fall könnten die Bären das Ruder übernehmen und den Index auf das jüngste Tief von 11.360 Punkte drücken.

