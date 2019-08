Führender globaler Kosmetikkonzern setzt sich für weibliche Führung in aller Welt ein

Mary Kay Inc., als Unternehmen ein tonangebender Verfechter von Führungspositionen und Unternehmertum für Frauen, gab die Ernennung von Katherine Weng zur Geschäftsführerin für Mary Kay (China) Co., Ltd., bekannt. Weng wird von Shanghai aus tätig sein und ist direkt KK Chua unterstellt, Mary Kays Präsidenten für den asiatisch-pazifischen Raum.

Katherine Weng, General Manager for Mary Kay China. (Photo: Mary Kay Inc.)

"Katherines unermüdliche Arbeitsmoral, strategische Denkweise und Fähigkeit, langfristige Beziehungen aufzubauen, haben Mary Kay China zu neuen Höhen verholfen", so Chua. "Sie setzt sich leidenschaftlich für unsere Mission ein, das Leben von Frauen zu bereichern. Sie versteht die Bedürfnisse unserer selbständigen Schönheitsberaterinnen und setzt sich sehr dafür ein, diese Bedürfnisse zu erfüllen, um ihre Geschäfte zu unterstützen. Sie hat innerhalb des Unternehmens mit Erfolg eine nahtlose Verbindung zwischen Verkauf, Marketing und Betrieb geschaffen. Wir freuen uns auf kontinuierliches Wachstum in China unter ihrer Führung."

Mary Kay hat den Betrieb des Unternehmens in China vor über 20 Jahren aufgenommen und sich rasch zu einem der führenden drei internationalen Märkte des Unternehmens entwickelt.

Wengs Ernennung ist nur das jüngste Beispiel für Mary Kay Inc.'s jahrzehntelanges Engagement, Frauen dabei zu unterstützen, in führenden Positionen in aller Welt tätig zu sein. Frauen in führenden Positionen bei Mary Kay sind eine treibende Kraft für den Erfolg des Unternehmens:

61 Prozent von Mary Kays globaler Belegschaft sind Frauen;

In führenden Positionen auf Geschäftsleitungsebene und darüber sind 59 Prozent der Beschäftigten Frauen;

In führenden Positionen auf stellvertretender Vorstandsebene und darüber sind 51 Prozent der Beschäftigten Frauen;

46 Prozent des globalen Führungsteams von Mary Kay sind Frauen; und

68 Prozent von Mary Kays internationaler Marktführung sind Frauen.

"Ich fühle mich überaus geehrt, Frauen und deren Familien in China zu dienen", sagt Weng. "Es ist ein großes Privileg, für ein Unternehmen tätig zu sein, das sich nicht nur dafür einsetzt, das Leben von Frauen durch eine großartige Geschäftsgelegenheit und hochmoderne Produkte zu bereichern, sondern auch durch seine philanthropischen und auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Bestrebungen."

Weng begann ihre Laufbahn im Jahr 1995 als Filial- und Kundendienstleiterin für Mary Kay China in Shanghai und hatte in den letzten 24 Jahren verschiedene Schlüsselpositionen inne, zuletzt als Sr. Commercial Vice President. Sie war ein fester Bestandteil der Führungsteams in China und hat erheblich zum Wachstum und Erfolg von Mary Kay China beigetragen.

Weng erwarb ihren Master-Abschluss in BWL an der La Trobe University in Melbourne, Australien.

Über Mary Kay

Mary Kay Ash, eine der ursprünglichen bahnbrechenden Powerfrauen, gründete ihr Kosmetikunternehmen vor mehr als 55 Jahren mit drei Zielen: Frauen lohnende Möglichkeiten zu bieten, unwiderstehliche Produkte anzubieten und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Dieser Traum hat sich zu einem Multimilliarden-Dollar-Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Außendienstmitarbeitern in fast 40 Ländern entwickelt. Mary Kay investiert engagiert in die Wissenschaft hinter der Schönheit und die Herstellung von hochmoderner Hautpflege, Farbkosmetik, Duftstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln. Über The Mary Kay Foundation hat das Unternehmen mehr als 78 Millionen Dollar für die Krebsforschung und für Ziele bereitgestellt, die der häuslichen Gewalt ein Ende bereiten sollen. Mary Kay Ashs ursprüngliche Vision glänzt weiter mit einem Lippenstift nach dem anderen. Mehr dazu erfahren Sie unter www.marykay.com.

