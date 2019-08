"Münchner Merkur" zu Scholz/Strafzinsen:

"Merkels GroKo rüstet sich für eine neue sozialpolitische Großtat: "Rettet die Kleinsparer", schallt es durchs politische Berlin. Vor EZB-Chef Mario Draghi und seinen Strafzinsen. Und den nimmersatten Banken. Das ist, selbst für Groko-Verhältnisse, ein bisschen viel Scheinheiligkeit. Dieselben Minuszinsen, deren Weitergabe an die Kunden der Bundesfinanzminister den Banken verbieten will, kassiert er selbst in größter Selbstverständlichkeit von den Sparern. Der Staat ist sogar der größte Profiteur der Strafzinsen: Kleinanleger, die früher mit Bundesanleihen fürs Alter vorgesorgt haben, berappen für Papiere mit zehn Jahren Laufzeit heute 0,4 Prozent Minuszinsen - jedes Jahr. Dass Olaf Scholz und sein Mitstreiter Markus dieses Geld nicht haben möchten, hat man bisher nicht gehört./yyzz/DP/nas

AXC0014 2019-08-23/05:36