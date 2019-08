"Badische Neueste Nachrichten" zu Radfahrer im Straßenverkehr:

"Es ist anzunehmen, dass die anhaltende Debatte um die Klima-Auswirkungen von Verbrennungsmotoren nicht folgenlos bleibt. Mehr Menschen lassen ihre Autos zuhause stehen und fahren Rad - damit begeben sich natürlich auch mehr Menschen in besondere Gefahrenlagen im Straßenverkehr. Dass man sich auf zwei Rädern vor allem in den Großstädten weniger sicher fühlt als auf vier, hat natürlich etwas mit politischen Prioritäten zu tun. Genauer gesagt, mit einigen viel zu lange vernachlässigten Lücken in Gesetzen und Regelungen, die im Autoland Deutschland bislang dem Primärziel der schnellen Mobilität auf der Straße untergeordnet wurden. Dass es zum Beispiel nicht längst eine Pflicht für Abbiegeassistenten in allen LKW gibt, ist ein Armutszeugnis für deutsche wie für die europäische Politik."/yyzz/DP/he

