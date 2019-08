Über die jungen Portale Weltsparen, Savedo und Zinspilot können deutsche Sparer im Ausland Geld anlegen. Was sie bieten, was hinter den Angeboten für Tages- und Festgeld steckt und welche Risiken Anleger damit eingehen.

Immer wieder musste er gemeinsam mit seinem Team in den vergangenen Jahren Europas Banken abtelefonieren, sagt Tamaz Georgadze. Der Gründer wollte sie als Partner für seine Zinsplattform Weltsparen gewinnen. Die Banken sollten dort Tages- und Festgeldkonten anbieten, mit Zinsen über den mageren Sätzen, die deutsche Sparer auf dem Heimatmarkt bekommen. Fünf Jahre später ist klar: Der Plan ging auf. Neben Risikoinvestor Index Ventures und Zahldienstleister PayPal hat sich nun auch die US-Investmentbank Goldman Sachs an Georgadzes Start-up Raisin beteiligt, das Weltsparen betreibt. "Wir rufen heute immer noch bei den Banken an", sagt Georgadze. "Aber mittlerweile kennt uns die europäische Bankenszene. Viele kommen jetzt auf uns zu, weil sie Angebote auf unsere Plattform bringen wollen."

Dass deutsche Sparer Anlagemöglichkeiten für die rekordhohen Summen auf ihren Konten suchen, davon profitieren auch die Zinsplattformen. Fast 1500 Milliarden Euro haben private Hauhalte in Deutschland allein auf Konten geparkt, auf die sie jeden Tag zugreifen können. So viel wie möglich davon will Georgadze haben. Mit Savedo und Zinspilot, beide betrieben vom Unternehmen Deposit Solutions, gibt es aber noch zwei Konkurrenten.

Über ein Kundenkonto bei einer der drei Plattformen können Anleger Tages- und Festgeldkonten bei verschiedenen Banken eröffnen. Dieses Konzept gibt es sonst weltweit noch nicht, es soll deshalb exportiert werden: Deposit Solutions will noch in diesem Jahr in den USA starten, Raisin mithilfe von Goldman Sachs 2020.

"Absehbar war das Interesse der Großinvestoren in diesem Maß nicht", sagt Raisin-Gründer Tamaz Georgadze. "Als Gründer aus Deutschland muss man die falsche Scheu ablegen und ihnen seine große Vision erzählen." Die da lautet: "Wir bieten eine digitale Plattform für den Spar- und Anlagebereich. Das spricht viele Risikoinvestoren an. Und weil wir keine Einlagen von Kunden annehmen, gehen sie kein besonders hohes Risiko ein." Überzeugt haben dürfte Goldman Sachs aber vor allem das starke Wachstum des Start-ups: Nach seinem ersten Jahr auf dem deutschen Markt zählte Weltsparen Ende 2014 rund 12.000 Kunden. Keine fünf Jahre später sind es bereits 195.000. Die haben mehr als 15 Milliarden Euro auf den Konten der Partnerbanken von Weltsparen angelegt.

Mit einem Konto in mehrere Länder

Die Zinsplattformen agieren als Vermittler. Das heißt, Nutzer legen ihr Geld nicht bei ihnen an, sondern nur bei den Partnerbanken. Ausgangspunkt dafür ist ein Referenzkonto: Nutzer, die sich etwa bei Weltsparen anmelden, eröffnen dazu ein Konto bei der MHB Bank. Bei Zinspilot müssen sie ein Konto bei der Sutor Bank oder Flatex eröffnen, Savedo-Kunden führen das Konto bei Flatex.

Anschließend können sie in Tagesgelder, Festgelder mit Laufzeiten von wenigen Monaten bis zu zehn Jahren und Flexgelder investieren. Letztere sind Festgeldkonten, die unter bestimmten Bedingungen vorzeitig kündbar sind. Auf den Plattformen inserieren Banken aus Ländern des europäischen Wirtschaftsraums - also der EU, Norwegen, Liechtenstein und Island. Mit 68 Partnerbanken in 22 verschiedenen Ländern für deutsche Kunden ist Weltsparen der größte Anbieter (siehe Karte unten). 268 verschiedene Produkte stehen deutschen Sparern dort aktuell zur Auswahl. Zinspilot bietet 92 Produkte an, Savedo 71. Zusammengerechnet vermittelten Zinspilot und Savedo mehr als 14 Milliarden Euro von rund 190.000 Kunden - fast so viel wie Weltsparen.

Zinspilot und Weltsparen haben das bequemste System für die Nutzer. Über ihr Referenzkonto investieren Kunden direkt digital auf der Plattform in Angebote der Partnerbanken. Mitunter müssen sie Ausweiskopien hochladen, manchmal auch noch einmal ihre Steueridentifikationsnummer. Trotz der digitalen Vermittlung müssen Nutzer in einzelnen Fällen noch Formulare per Post einreichen. "Bei den meisten geht es aber ohne Papier", sagt Georgadze.Auf der Plattform von Savedo dagegen müssen Sparer für jedes neue Festgeldkonto auch Antragsformulare einschicken.

Mehr als Nullkommanull

Sparer bekommen über alle drei Portale aktuell immer noch mehr ...

