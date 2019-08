Dabei hebt sich das neue Programm des schwäbischen Lüftungsexperten durch seine Vielfalt ab: Über 150 Typen, in horizontal und vertikal ausblasender Bauweise, mit AC- sowie effizienter EC-Technologie, in Ex-, T120- und Brandgas-Ausführung und mit Volumenströmen von 540 bis 70.000 m³/h - für jedes Bauvorhaben wird eine individuelle Lösung geboten.

Neue Features

Die robusten Gehäuse aus hochwertigem Aluminium trotzen selbst widrigsten Wetterbedingungen und extremen Temperaturen - dadurch sind sie bestens für einen zuverlässigen Dauerbetrieb und für die Außenaufstellung auf dem Dach vorbereitet. Bereits die Montage gestaltet sich dabei äußerst einfach, da alle Helios Dachventilatoren anschlussfertig geliefert werden und ohne zusätzliche Montageschritte installiert werden können. In Verbindung mit den speziell abgestimmten, spannungssteuerbaren Motoren verfügen die Ventilatoren darüber hinaus über höchste Wirkungsgrade und ...

