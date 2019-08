Die Anlagewelt ist aus den Fugen. Klassisches Sparen lohnt nicht. Und es gibt immer weniger Alternativen - weil Regulierer ihre Fürsorge übertreiben.

Die Sache scheint klar. Ein Kind kommt in die Schule, bekommt sein erstes Taschengeld und ein Sparbuch. Künftig hat es die Wahl. Eis und Cola jetzt oder das Fahrrad später. "Spare, lerne, leiste was - dann haste, kannste, biste was", schrieb die Volksbank früher über das Sparbuch. Das klingt miefig, nach Sekundärtugenden, aus der Zeit gefallen. Aber auch wenn Sparen weniger cool wirkt, als Kohle locker rauszuhauen, so steckt darin doch Wahrheit.

"Je geduldiger die Menschen sind und je mehr sie sparen, desto mehr investieren sie in Sachkapital und Bildung - und umso produktiver und reicher sind sie", sagt der Verhaltensökonom Armin Falk. Das gelte nicht nur für Einzelne, sondern auch ...

