Die Börsianer verfolgen den Streit um die US-Geldpolitik - alle warten auf die Rede des Fed-Chefs. In Deutschland rückt Thyssen-Krupp in den Fokus. Was die Märkte am Freitag bewegt.

Neue Rezessionsängste haben den Dax am Donnerstag ins Minus gedrückt. Am Ende des Tages blieb ein Abschlag von 0,5 Prozent beim Stand von 11.747 Punkten. Diese Angst vor einer Rezession regiert an den Märkten weltweit. Am Freitagmorgen hingegen notiert der Dax auf außerbörslichen Handelsplattformen vor dem Handelsstart im Plus.

Das Interesse der Anleger gilt nach wie vor der Geldpolitik der USA, die den Ausschlag geben könnte, in welche Richtung sich die Konjunktur entwickelt. Sie warten gespannt auf die Ausführungen von US-Notenbankchef Jay Powell am Nachmittag in Jackson Hole.

1 - Vorgabe aus den USA

Die US-Börsen haben am Donnerstag uneinheitlich geschlossen. Auf der Stimmung in New York lastete der erste Rückgang bei Aufträgen im US-Industriesektor seit etwa einem Jahrzehnt, den der Informationsdienst IHS Markit bekanntgab. Hintergrund sei die anhaltenden Sorge über die Auswirkungen des US-chinesischen Handelsstreits.

Ebenfalls für Verstimmung sorgten die US-Notenbank-Gouverneure Patrick Harker und Esther George, die wenig Neigung zu einer weiteren Zinssenkungen zeigten. Am Tag vor der Rede von Powell hielten sich Anleger wie erwartet eher zurück. Der Dow-Jones-Index stieg um 0,2 Prozent auf 26.252 Punkte. Der breiter gefasste S&P gab dagegen um 0,1 Prozent auf 2923 Punkte nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,4 Prozent auf 7991 Zähler.

2 - Handel in Asien

Ein ähnliches Bild an den asiatischen Börsen: Auch Anleger in Fernost agierten vor der Powell-Rede eher vorsichtig. Dennoch verbuchten wichtige Indizes kleine Zugewinne: Der Tokioter Nikkei-Index notierte am Vormittag 0,3 Prozent höher bei 20.683 Zählern, der breiter gefasste Topix gewann 0,25 Prozent, der chinesische CSI300 legte um 0,7 Prozent zu.

"Es wird ein weiterer Tag des Wartens für die Händler vor der Rede", sagte Hirokazu Kabeya, Chefstratege bei Daiwa Securities. "Investoren hoffen auf beruhigende Worte." ...

