Gestern gab es entsprechende Gerüchte, die in Wolfsburg sofort dementiert wurden, doch wo Rauch ist ist auch Feuer! Ein definitives Interesse gibt es noch nicht. Aber interessante Überlegungen mit erheblichem strategischem Gewicht. Darüber gehen in Wolfsburg die Meinungen auseinander und ein großer Investor mit deutschem Hintergrund versucht, die Fäden zu spinnen. Das wrid wahrscheinlich eine interessante Geschichte werden. Gewinner wäre in jedem Falle VW.



