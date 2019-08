Mitte August 2019 wurde aus atms die neue Marke yuutel - die Growth Ninjas unterstützen bei der Hubspot "Sales & Service" Implementierung Was macht yuutel? Die yuutel GmbH ist der führende Österreichische Anbieter für Business-Telefonie mit mehr als 1.000 Kunden in ganz Europa. Das Produktangebot umfasst: Cloud-Telefonie via Voice-over-IP Servicerufnummern in mehr als 130 Ländern spezifischen Branchen-Lösungen für individuelle Telefonkonferenz-Systeme und Rufbereitschaftslösungen Das Unternehmen war zuvor als atms bekannt und hat Mitte August 2019 die neue Marke yuutel gelaunched und umfirmiert. Markus Buchner, Geschäftsführer yuutel "Als yuutel wollen wir es ...

