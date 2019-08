Wer Aktien finden möchte, die besser abschneiden als der Markt, der muss den Cashflow des dahintersteckenden Unternehmens verstehen. Cash erlaubt es dem Unternehmen zu wachsen und in sich selbst zu investieren, seine talentierten Mitarbeiter zu bezahlen und ist das, was hoffentlich irgendwann in Form einer hohen Rendite an uns Anleger zurückfließt. Die hier gleich besprochene Kennzahl funktioniert in erster Linie gut bei mehr oder weniger kapitalintensiven wie zum Beispiel produzierenden Unternehmen. ...

