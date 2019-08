FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Freitag im Handelsverlauf. Der September-Kontrakt notiert gegen 08:30 Uhr um 58,5 Punkte höher mit 11.809,5. Spannend wird, ob er sich im Tagesverlauf von der Marke bei 11.800 Punkten nach oben absetzen kann. In den vergangenen Tagen war zu beobachten, dass oberhalb von 11.800 Punkten Verkaufsbereitschaft an den Markt kam. Nach unten hat der September-Kontrakt zunächst Platz bis zu der 200-Tage-Linie bei 11.661 Punkten.

In den Handel gegangen war der Bund-Future mit 11.756,5. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.819,5 und das Tagestief bei 11.756,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 5.221 Kontrakte.

