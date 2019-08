Der Euro sinkt am Freitagmorgen auf den tiefsten Stand seit Anfang August. Anleger blicken vor allem auf die die amerikanische Kleinstadt Jackson Hole.

Der Euro hat am Freitag vor einem mit Spannung erwarteten Auftritt des US-amerikanischen Notenbankchefs Jerome Powell nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1061 US-Dollar und damit so wenig wie zuletzt Anfang August. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1083 Dollar festgesetzt.

Gespannt blicken ...

