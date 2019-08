Vor einer Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell ziehen die Ölpreise leicht an. Investoren erhoffen sich dort Hinweise auf die künftige Geldpolitik.

Die Ölpreise sind am Freitag vor einer mit Spannung erwarteten Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 60,06 US-Dollar. Das waren 14 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein ...

