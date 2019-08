Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Kaplan offen für Zinssenkung in den kommenden Monaten

Dallas-Fed-Präsident Robert Kaplan unterstützt den Zinsschritt der US-Notenbank von Ende Juli und zeigt sich offen für eine weitere Zinssenkung in den kommenden Monaten. Zwar seien in den USA das Konsumklima und die Ausgaben stark, aber in anderen Teilen der Weltwirtschaft zögen Wolken auf, was auch an dem anhaltenden Handelsstreit liege, sagte Kaplan. Eine weitere Zinssenkung könnte notwendig sein, um dem Risiko vorzubeugen, dass eine Verlangsamung bei den US-Investitionen und der weltweiten Produktionstätigkeit sich auf andere Teile der Binnenwirtschaft auswirke, erklärte Kaplan weiter in einem Interview auf dem jährlichen Symposium der Kansas City Fed.

SPD plant mit 10 Milliarden Euro Einahmen aus Vermögensteuer

Die SPD will mit der Wiedereinführung einer Vermögensteuer die Staatseinnahmen um bis zu 10 Milliarden Euro pro Jahr erhöhen und so mehr Investitionen ermöglichen. "Nach unseren Vorstellungen sollen diejenigen, die gerade in den vergangenen Jahren überproportional von der wirtschaftlichen Lage, selbst in der Finanzmarktkrise 2008/2009, profitiert haben, einen größeren Beitrag für die nötigen Investitionen leisten, also für die Infrastruktur, fürs Wohnen und für den Klimaschutz", sagte der kommissarische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel der Rheinischen Post.

Deutschlandtrend: Grüne nur knapp hinter der Union

Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen CDU und CSU auf 26 Prozent der Wählerstimmen. Die Grünen wären mit 25 Prozent zweitstärkste Kraft, wie der Deutschlandtrend im ARD-Morgenmagazin ergab. Für die SPD und die AfD würden sich jeweils 14 Prozent der Wahlberechtigten entscheiden. Die FDP und die Linke kommen auf jeweils 7 Prozent. Insgesamt käme die Regierungskoalition aus Union und SPD auf 40 Prozent der Stimmen und hätte damit aktuell keine Mehrheit.

Greta Thunberg beeinflusst Umwelt-Einstellung der Deutschen kaum

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat die Meinung der Deutschen laut einer Umfrage nur gering beeinflusst. 7 von 10 Befragten haben ihre persönliche Einstellung zu Klima- und Umweltfragen aufgrund von Thunberg und der "Fridays for Future"-Bewegung nicht (41 Prozent) oder kaum (31 Prozent) verändert. Das ergab der Deutschlandtrend, eine Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des ARD-Morgenmagazins.

Kretschmer lehnt beim Kohleausstieg Kompromisse mit Grünen ab

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) schließt auch bei einer möglichen Regierungsbeteiligung der Grünen nach der Landtagswahl einen schnelleren Ausstieg aus der Braunkohle aus. "Mit ihrem Ziel, aus der Kohleverstromung in ganz kurzer Zeit auszusteigen, würden die Grünen diesem Land großen Schaden zufügen", sagte Kretschmer der Augsburger Allgemeinen.

Röttgen gegen Rückkehr Russlands in die G7

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen (CDU), hat sich gegen eine Rückkehr Russlands in die Gruppe der sieben führenden Industriestaaten (G7) ausgesprochen. Russland habe die wesentlichen Prinzipien im Umgang von Staaten miteinander verletzt und zeige sich wenig kooperativ, sagte Röttgen im Deutschlandfunk nach Angaben des Senders. Die G7-Gruppe müsse sich zunächst die Frage stellen, was sie noch zusammenhalte und erreichen wolle, betonte Röttgen. Es gebe große Meinungsverschiedenheiten und Spaltungen.

Italiens Präsident setzt Parteien Frist bis Dienstag

Nach dem Scheitern der Regierung in Italien hat Präsident Sergio Mattarella den Parteien eine Frist bis Dienstag gesetzt, um eine neue Koalition zu bilden. "Am Dienstag werde ich weitere Beratungen abhalten und die notwendigen Entscheidungen treffen", sagte Mattarella. Ein neues Regierungsbündnis müsse ein Programm vorweisen können und über eine Mehrheit im Parlament verfügen, hob er hervor.

Sloweniens Regierungschef will zweiten Atomreaktor bauen

Der slowenische Regierungschef Marjan Sarec dringt auf den Bau eines zweiten Atomreaktors in seinem Land. Dieser solle auf dem Gelände des bereits existierenden Atomkraftwerks Krsko errichtet werden, sagte Sarec bei einem Besuch vor Ort. Die Anlage in Krsko wird von Slowenien und Kroatien gemeinsam betrieben, nach Angaben von Kernkraftgegnern ist sie völlig veraltet.

Kudlow: Weißes Haus könnte vor Wahl 2020 Steuersenkungen vorschlagen

Die widersprüchlichen Aussagen des Weißen Hauses zum Thema Steuersenkungen gehen weiter. Lawrence Kudlow, oberster Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, sagte, dass die Regierung im Wahlkampf 2020 Vorschläge für Steuersenkungen für die Mittelschicht vorstellen könnte. Trump hatte gesagt, dass Steuersenkungen nicht zur Debatte stünden, womit er seinen eigenen Aussagen vom Tag zuvor widersprach.

Frühere Trump-Sprecherin arbeitet künftig für Fox News

Sarah Sanders, die frühere Sprecherin von US-Präsident Donald Trump, arbeitet künftig für Fox News. Sanders werde dort ab September mit "Kommentaren und politischen Analysen" auftreten, teilte der rechtsgerichtete US-Fernsehsender mit. Fox News berichtet überwiegend freundlich über den Präsidenten und wird von Trump regelmäßig geschaut.

USA und Russland werfen sich in UN-Sicherheitsrat gegenseitig Wettrüsten vor

Die USA und Russland haben sich im UN-Sicherheitsrat gegenseitig vorgeworfen, ein neues Wettrüsten anzuheizen. Der stellvertretende russische UN-Botschafter Dmitri Poljanski sagte im Sicherheitsrat in New York, der Test einer US-Mittelstreckenrakete vor wenigen Tagen zeige, dass die USA "bereit für einen neuen Rüstungswettlauf" seien. Russland dagegen setze auf einen "ernsthaften Dialog" zur Rüstungskontrolle.

Kanada gegen Wiederaufnahme Russlands in G7-Gruppe

Kanada hat sich gegen eine baldige Wiederaufnahme Russlands in den Kreis der G7-Staaten ausgesprochen. Außenministerin Chrystia Freeland sagte, Russland müsse zuerst aus der annektierten Halbinsel Krim abziehen und den Krieg in der Ostukraine beenden. Grundsätzlich würden es aber alle begrüßen, wenn sich Russland wieder dem Kreis der Staaten anschließen würde, die sich der Rechtsstaatlichkeit und Demokratie verpflichtet fühlen.

US-Zeitung: Israel bombardiert Waffenlager im Irak

Die israelische Armee hat einem US-Zeitungsbericht zufolge mindestens einen Angriff auf ein Waffendepot im Irak ausgeführt. Nach Angaben eines Geheimdienstvertreters aus dem Nahen Osten bombardierte Israel im vergangenen Monat ein Lager nördlich der irakischen Hauptstadt Bagdad, wie die New York Times berichtete. Zwei Vertreter der US-Regierung erklärten demnach, Israel habe in den vergangenen Tagen sogar eine Serie von Angriffen im Irak ausgeführt.

Bolsonaro wirft Macron bei Amazonas-Waldbränden "kolonialistische Mentalität" vor

Die schweren Waldbrände im Amazonas-Gebiet sorgen für internationale Spannungen. Brasiliens ultrarechter Staatschef Jair Bolsonaro warf dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron eine "kolonialistische Mentalität" vor, weil dieser die Feuer zum Thema des G7-Gipfels in Biarritz machen will. Die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" hat für Freitag zu Demonstrationen vor brasilianischen Botschaften und Konsulaten unter dem Motto "SOS Amazonas" aufgerufen.

Youtube sperrt 210 Kanäle wegen Videos zu Hongkong-Protesten

Die Online-Videoplattform Youtube hat 210 Kanäle gesperrt, die in einer koordinierten Aktion Stimmung gegen die Demokratiebewegung in Hongkong gemacht haben sollen. Auf den Kanälen seien in koordinierter Art und Weise Videos zu den Protesten in Hongkong hochgeladen worden, erklärte der Mutterkonzern Google. Die Erkenntnisse würden sich decken mit Erklärungen der Onlinedienste Twitter und Facebook zu China.

