In der Hoffnung auf Signale für weitere US-Zinssenkungen steigen Anleger in den deutschen Aktienmarkt ein. Der Dax legte zur Eröffnung am Freitag 0,5 Prozent auf 11.810 Punkte zu. Wegen der jüngsten Eskalation des Zollstreits zwischen den USA und China sowie den Protesten in Hongkong erwarteten Investoren von der Rede des amerikanischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...