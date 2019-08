Die jüngsten Bemühungen der Wall Street, sich nach der Rezessionsangst der vergangenen Woche zu erholen, wurden am Donnerstag durch eine Vielzahl schlechter Nachrichten vereitelt - darunter die ersten Anzeichen einer Produktionsverlangsamung in 10 Jahren. Der PMI (Einkaufsmanagerindex) des verarbeitenden Gewerbes in den USA lag im August - laut IHS Markit - erstmals seit September 2009 wieder unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...