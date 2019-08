(In der Meldung wird klargestellt, dass die Informationen von der Nachrichtenagentur Bloomberg stammen.)

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Autobauer VW prüft dem Vernehmen nach mögliche Investitionen in China, um sich dort den Zugang zu Schlüsseltechnologien im Bereich der Elektromobilität zu sichern. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, seien sowohl Beteiligungen an Zulieferern denkbar als auch Gemeinschaftsunternehmen.

VW hat demnach unter anderem einen Blick auf den Batterienbauer Guoxuan High-Tech geworfen. Das Unternehmen gehört zu den drei größten Batteriebauern in China, die insgesamt einen Marktanteil von fast 80 Prozent ausmachen. Es gebe noch keine endgültige Entscheidung, heißt es.

Volkswagen sei mit mehreren lokalen Zulieferern für eine mögliche Kooperation im Gespräch, erklärte der Autobauer selbst schriftlich. Die Weiterentwicklung der Batteriekapazitäten in China sei wichtig für höhere Volumen in der E-Auto-Produktion. Guoxuan High-Tech wollte sich am Freitag nicht dazu äußern./knd/nas/fba

