Gestoppte bzw. gedrehte Serien: FE Ltd -12,5% auf 0,007, davor 26 Tage ohne Veränderung , Phoenix Solar -25% auf 0,012, davor 9 Tage ohne Veränderung , Brent Oil -0,56% auf 60,02, davor 5 Tage im Plus (3,46% Zuwachs von 58,33 auf 60,35), MTU Aero Engines -1% auf 247,2, davor 5 Tage im Plus (5,58% Zuwachs von 236,5 auf 249,7), Dialog Semiconductor -2,27% auf 42,68, davor 5 Tage im Plus (8,9% Zuwachs von 40,1 auf 43,67), Airbus Group -2,8% auf 124,42, davor 5 Tage im Plus (5,06% Zuwachs von 121,84 auf 128), Hypoport -0,59% auf 252, davor 5 Tage im Plus (7,87% Zuwachs von 235 auf 253,5), adidas -1,22% auf 262,55, davor 5 Tage im Plus (4,15% Zuwachs von 255,2 auf 265,8), Toyota Motor Corp. -0,84% auf 58,16, davor 5 Tage im Plus (3,44% Zuwachs von 56,7 auf 58,65), Philips -0,4% ...

