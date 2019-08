Tagesgewinner war am Donnerstag Geely mit 8,17% auf 1,35 (75% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 10,84%) vor LPKF Laser mit 6,77% auf 8,20 (381% Vol.; 1W 17,14%) und voxeljet mit 6,37% auf 1,67 (149% Vol.; 1W -1,76%). Die Tagesverlierer: European Lithium mit -7,75% auf 0,05 (14% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -5,66%), SolarEdge mit -6,61% auf 82,04 (474% Vol.; 1W -0,05%), MorphoSys mit -4,13% auf 109,10 (95% Vol.; 1W 1,96%)Die höchsten Tagesumsätze hatten HSBC Holdings (54281,91 Mio.), BP Plc (31254,46) und GlaxoSmithKline (29034,02). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Air Berlin (1835%), FE Ltd (848%) und Francotyp-Postalia (636%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist GVC ...

