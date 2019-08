Klöckner und Osram beflügeln German Mergers Index!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Berichten im Handelsblatt zufolge führt ThyssenKrupp Gespräche über eine Übernahme von Klöckner. "Das Vorhaben ist sehr konkret und hat gute Chancen, umgesetzt zu werden," heißt es in den Beitrag. Offiziell bestätigt wurde noch nichts und ähnliche Spekulationen gab es bereits im Frühsommer. Noch nahmen Investoren den Bericht zum Anlass, bei Klöckner einzusteigen. So legte die Aktie heute in der ersten Handelsstunde zweistellig zu. Mit Klöckner stehen aktuell zwei Titel aus dem Solactive German Mergers & Acquisitions Performance Index im Brennpunkt einer Übernahme. Der zweite Konzern ist Osram. Hier liefern sich Finanzinvestoren und ams einen Kampf und gaben der Aktie zuletzt deutlichen Auftrieb.

Mit Blick auf positive Kurseffekte, die von übernahmeangeboten in der Regel ausgehen, stellt sich die Frage, wie Anleger davon systematisch profitieren können. Der Solactive German Mergers & Acquisitions Performance-Index, an dessen Entwicklung das Indexzertifikat ohne Laufzeitbegrenzung teilnimmt, enthält deutsche Aktiengesellschaften, die mit einer vergleichsweise hohen Wahrscheinlichkeit das Ziel einer Firmenübernahme werden könnten. Welche Unternehmen das sind, darüber entscheidet vierteljährlich ein Index-Komitee. Neben quantitativen Kriterien wie Mindestwerten bei Marktkapitalisierung und Handelsvolumen werden bei der Auswahl auch diverse qualitative Faktoren berücksichtigt. Jörg Lang, der als Index-Berater für die Zusammensetzung des Korbs maßgeblich mitverantwortlich ist, erklärt, worauf es ankommt: "Zum einen sollten das Produktportfolio und / oder die Marktstellung des Unternehmens für einen Firmenkäufer interessant sein." Zum anderen, so Lang, müssten die Eigentumsverhältnisse eine übernahme zulassen. Außerdem sollte die Börsenbewertung der Firma im Fall einer übernahme noch Potenzial nach oben lassen. Schließlich sei auch eine gute Bilanz- und Finanzlage ein wichtiger Aspekt. Aktuell zählen unter anderem ADVA Optical, Klöckner, Morphosys, Osram und Zooplus zu den Indexmitgliedern.

Solactive German Mergers & Acquisitions Performance Index in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 24.08.2013 - 23.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Bloomberg

Investmentmöglichkeiten

HVB OPEN END INDEX ZERTIFIKAT

Basiswert Solactive German Mergers & Acquisitions Performance Index ISIN/WKN DE000HU5JPC0/HU5JPC Laufzeit Open End* Briefkurs EUR 29,86 Kurs des Basiswerts

307,13 Punkte Verwaltungsentgelt p.a.

1,0%* * Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat außerordentlich zu kündigen und zum jeweils angemessenen Marktwert zurückzuzahlen; Information zur Funktionsweise des Produkts ; Weitere Informationen finden Sie unter: onemarkets.de/ HU5JPC

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.08.2019; 09:44 Uhr

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Klöckner und Osram beflügeln German Mergers Index! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).