Gold verzeichnet am letzten Handelstag der Woche einen leichten Verlust, doch noch kann die horizontale Unterstützung in der Nähe von 1492 $ verteidigt werden - Neben der genannten Unterstützung gibt es einen fallenden Trendlinienwiderstand und so wird auf dem Stundenchart ein fallendes Dreieck gebildet - Der Rohstoff stieß unter dem 200-Stunden-SMA ...

