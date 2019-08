Zürich - Die Coworking-Anbieterin Westhive eröffnet einen weiteren Standort direkt am Zürcher Flughafen: Der grosszügige Space im "The Circle" - dem grössten Hochbauprojekt der Schweiz - erweitert das bisherige Konzept um die Komponenten Education, Knowledge & Innovation und öffnet seine Türen im Spätsommer 2020. Nach den Coworking Spaces an der Hardturmstrasse und im...

Den vollständigen Artikel lesen ...