Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Daimler von 60 auf 53 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die europäischen Autowerte seien angesichts zahlreicher Risiken im laufenden und kommenden Jahr weiterhin mit Vorsicht zu genießen, schrieb Analyst Kai Müller in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Er verwies dabei auf die hohen Kosten im Zusammenhang mit den verschärften CO2-Vorschriften, mögliche US-Strafzölle auf EU-Fahrzeuge sowie den drohenden No-Deal-Brexit. Innerhalb des Sektors zieht er die Papiere der reinen Reifenhersteller jenen der Autohersteller und -zulieferer vor./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2019 / 00:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-08-23/10:41

ISIN: DE0007100000