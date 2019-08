...im ersten Halbjahr, sowohl im Umsatz als auch im Gewinn als wohl größter Ticketvermarkter und Veranstalter in der Welt. 50 Euro sind ein neuer Rekord und wer will spielt mit. Das ist zwar doppeldeutig, denn solchen Rekorden folgen in der Regel technische Korrekturen und erst dann ist ein neuer Kauf möglich. Wir vermuten Kurse um 47/48 Euro.



