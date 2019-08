München (ots) -



Iris Berben, Hannelore Hoger, Eva Mattes, Gisela Schneeberger und

Judy Winter führen die Rolle der verstorbenen Hannelore Elsner zu

Ende



Der unvollendete letzte Film von Hannelore Elsner wird

fertiggestellt. In dieser Woche ist im oberbayerischen Dietramszell

bei Bad Tölz der Nachdreh zur Tragikomödie "Lang lebe die Königin"

unter der Regie von Richard Huber zu Ende gegangen. Dabei haben fünf

hochkarätige deutsche Schauspielerinnen die Rolle von Hannelore

Elsner übernommen: Iris Berben, Hannelore Hoger, Eva Mattes, Gisela

Schneeberger und Judy Winter spielten als Hommage an ihre verstorbene

Kollegin an jeweils einem Drehtag eine Szene im Film.



Die große Schauspielerin hatte die Dreharbeiten wegen ihrer schweren

Erkrankung abbrechen müssen. Hannelore Elsner verstarb am 21. April

2019 im Alter von 76 Jahren.



Claudia Simionescu, Redaktionsleitung Fernsehfilm, Bayerischer

Rundfunk:

"Wir vollenden die Ursprungsgeschichte. Es hat keine inhaltlichen

Änderungen am Drehbuch gegeben. Hannelore Elsner hat die meisten

Szenen gespielt. Fünf einzelne Szenen sind übriggeblieben, in denen

sich Mutter und Tochter in unterschiedlichen Situationen begegnen. So

kam die Idee auf, die Rolle der Mutter auch mit fünf

unterschiedlichen Schauspielerinnen zu besetzen. Die Darstellerinnen

haben ohne zu zögern zugesagt. Mit ihren Auftritten möchten sie

Hannelore Elsner ihre Reverenz erweisen. Wir wissen, wie wichtig es

Hannelore Elsner gewesen ist, dass dieser Film fertiggestellt wird."



Boris Schönfelder, Produzent, Neue Schönhauser Filmproduktion:

"Der Tod von Hannelore Elsner während der Dreharbeiten zu 'Lang lebe

die Königin' war ein Schock, auf vielen Ebenen. Doch mich hat auch

überwältigt, wie groß der Zusammenhalt unter den engsten Mitarbeitern

war, nach einer Lösung zu suchen, wie man den Film zu einem Ende

bringen kann, das er verdient. In den 80 Prozent von 'Lang lebe die

Königin', die wir bereits mit Hannelore Elsner gedreht hatten, sehen

wir die große Schauspielerin auf der Höhe ihrer Kunst: mal humorvoll,

fast albern, dann wieder provokativ, bissig, streitbar, aber auch

rührend und empathisch. Und immer in großer Spiellaune und top

vorbereitet. Das Level an Energie wiederherzustellen, das wir hatten,

als wir so jäh aus dem Filmmachen gerissen wurden, ist keineswegs

selbstverständlich. Es ist eine große Leistung, und ich danke dem

Team, allen voran dem Regisseur und den Schauspielerinnen, die sich

bereit erklärt haben, ein Teil dieser Hommage zu werden."



Inhalt

Nina Just (Marlene Morreis) ist Moderatorin bei einem Verkaufssender,

aber sie kann machen, was sie will, die Anerkennung von Mutter Rose

(Hannelore Elsner) bekommt sie nie. Ihr Privatleben entwickelt sich

zu einem einzigen Chaos, als sie erfährt, dass Rose Krebs hat und

eine Spenderniere braucht. Zwischen dramatischen Lügen und amüsanten

Übersprungs-Handlungen entwickelt sich überraschenderweise eine zarte

Liebesgeschichte mit dem Pannenhelfer Mike (Matthias Kelle). Offen

bleibt indes bis zum Schluss, ob es Nina gelingt, sich mit ihrer

Mutter auszusöhnen.



"Lang lebe die Königin" ist eine Produktion der Neuen Schönhauser

Filmproduktion (Produzent: Boris Schönfelder) im Auftrag von BR, ARD

Degeto und ORF. Das Drehbuch stammt von Gerlinde Wolf. Die Redaktion

liegt bei Claudia Simionescu (BR), Christine Strobl (ARD Degeto) und

Klaus Lintschinger (ORF). Die Ausstrahlung im Ersten ist für 2020

geplant. Pressekontakt:



BR-Pressestelle

Gesine.Pucci@br.de

Tel. 089/5900-10556

Presseagentur

Helmut Monkenbusch

Presse und PR für Film und Fernsehen

hm@monkenbusch.tv

Tel. 040/851 34 69

Foto über br-foto.de und ardfoto.de



Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4355968