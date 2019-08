FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.08.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS CYBG PRICE TARGET TO 180 (200) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 350 (450) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RBS PRICE TARGET TO 250 (280) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES PLUS500 PRICE TARGET TO 800 (770) PENCE - 'HOLD' - BOFA CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 550 (700) PENCE - 'NEUTRAL' - CFRA CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 850 (950) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 170 (185) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS ULTRA ELECTRONICS TO 'NEUTRAL' ('OW') - TARGET 2300 (2200) P - JPMORGAN RAISES IWG PRICE TARGET TO 400 (340) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS ENTERTAINMENT ONE TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTP.') - TARGET 560 (470) P - RBC RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 165 (160) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 165 (240) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 650 (680) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 170 (185) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 3775 (3550) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob