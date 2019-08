BERLIN (Dow Jones)--Kurz vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen liegen die beiden Regierungsparteien in einer Umfrage vor der AfD. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichte ZDF-Politbarometer hervor. In Brandenburg ist der Vorsprung knapper und es zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen von SPD und AfD an. Die regierende SPD liegt mit 21 Prozent vor der AfD, die 20 Prozent an Zustimmung in einer Befragung der Mannheimer Forschungsgruppe verbuchen konnte.

Die CDU käme in Brandenburg auf 18 Prozent, die Grünen und die Linke kämen je auf 14 Prozent. Die Unterstützung bei der FDP liegt bei 5 Prozent. Bei der Präferenz für den Ministerpräsidentenposten führt deutlich der SPD-Amtsinhaber Dietmar Woidke mit 61 Prozent vor AfD-Spitzenkandidat Andreas Kalbitz, für den sich 8 Prozent aussprechen. Auch gegenüber dem Spitzenkandidaten der CDU, Ingo Senftleben, liegt Woidke deutlich vorne.

CDU baut in Sachsen Vorsprung aus

In Sachsen hat die CDU eine gute Woche vor den Landtagswahlen ihren Vorsprung vor der AfD ausgebaut. Laut der Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe für das ZDF-Politbarometer würden sich 31 Prozent für die CDU des Amtsinhaber Michael Kretschmer aussprechen, die AfD bekäme 25 Prozent an Zustimmung. Die Linke landet bei 14 Prozent, die Grünen bei 10 Prozent, die SPD bei 9 Prozent und die FDP bei 5 Prozent.

Bei der Frage, wen man lieber als Ministerpräsidenten hätte, verfügt Amtsinhaber Kretschmer (CDU) sowohl gegenüber dem AfD-Spitzenkandidaten Jörg Urban mit 68 Prozent zu 9 Prozent als auch gegenüber dem Linke-Spitzenkandidaten Rico Gebhardt mit 65 Prozent zu 8 Prozent über einen sehr deutlichen Vorsprung.

Die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen befragte von Montag bis Donnerstag 1.112 Wahlberechtigte. Der Fehlerbereich der repräsentativen Umfrage beträgt bei einem Anteilswert von 40 Prozent rund 3 Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10 Prozent rund 2 Prozentpunkte. Ähnlich hoch ist der Abstand zum Linke-Spitzenkandidaten Rico Gebhardt.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 23, 2019 05:08 ET (09:08 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.