München (ots) - Fake News und Content-Schock sind zwei der zentralen Themen des Storytelling-Forums Plot19 am 6. September in München. Das Forum bringt Kreative und Storyteller aus Werbung, PR, Journalismus und Film interdisziplinär zusammen. Mehr als 200 Kommunikationsprofessionals diskutieren über Trends und Innovationen rund um die Kunst des Geschichtenerzählens



Vor einem Jahr feierte das Storytelling-Forum Plot18 Premiere - mit Erfolg. Nach dem positiven Feedback der Teilnehmer im Vorjahr stellen die Veranstalter - das Team des internationalen Serienfestivals SERIENCAMP (http://seriencamp.tv/) und Storytelling-Expertin Petra Sammer (www.petrasammer.com) - für Plot19 nun erneut ein anspruchsvolles Programm zusammen, um auch dieses Jahr Storyteller aus Unternehmen, Agenturen, Filmproduktion und Gamedesign zu inspirieren und zu begeistern.



Doch während 2018 in puncto Storytelling noch helle Euphorie herrschte, haben Skandale wie der Relotius-Fall, Datenlecks bei Facebook & Co., Diskussionen rund um den Wahrheitsgehalt von Dokumentarfilmen und auch die ausufernde Nutzung und Anwendung des "Storytelling"-Begriffs Spuren hinterlassen. Der Blick auf die Technik des Geschichtenerzählens - in Marketing, PR, aber auch Entertainment und Film - scheint sich einzutrüben.



Das Storytelling-Forum Plot19 hat sich daher drei gewichtige Themen vorgenommen, die 21 Speaker aus sechs Nationen in Keynotes, Panels und Workshops am 6. September präsentieren werden:



1. Glaubwürdigkeit und Storytelling: Kann man Geschichtenerzählern

noch trauen?

2. Content-Schock und Storytelling: Wie viel Story verträgt der

Markt?

3. Immersion und Interaktivität: Lösen Erzählräume den einfachen

Plot ab? Today, Can Everything Be a Story?



Eröffnet wird die Konferenz von PR-Veteran Rod Cartwright mit der provokanten Frage: "Today, Can Everything Be a Story?" Der Communications Strategist aus London kann auf eine lange Karriere zurückblicken mit Stationen bei Hill & Knowlton, GCI London, Ketchum und Text100/Archetype und kennt eine Vielfalt an Unternehmensstorys internationaler Konzerne wie Nissan, IBM, Accenture oder Dell. Cartwright kennt alle Facetten des PR-Business bis hin zu Krisenkommunikation als leitender Berater für Malaysia Airlines, verantwortlich für die Krisenkommunikation rund um die Suche nach Flug MH370. Mit einer Prise Realismus, Idealismus und britischem Humor wird Cartwright die Technik des Storytellings in der heutigen Kommunikation hinterfragen und einen Blick in deren Zukunft wagen.



Peter Pomerantsev - die Manipulationsmaschinerie des Internets



Ganz besonderes Interesse weckt auch der Abschlussredner von Plot19: Peter Pomerantsev. Der britische Journalist und Autor sorgte mit seinem ersten Buch "Nichts ist wahr und alles ist möglich: Abenteuer in Putins Russland" für Aufregung, deckte er doch schonungslos die Manipulationsmaschine des russischen Staatsoberhauptes auf, der mit einer Mischung aus "glitzerndem Unsinn und beschönigenden Unwahrheiten" regiere. "Putins Russland erscheint als Realityshow, die völlig der Regie des Kremls gehorcht", so Pomerantsevs Verlag Faber & Faber. In seinem neuen Buch "This Is Not Propaganda: Adventures in the War Against Reality" zeigt er nun, wie diese Techniken weltweit angewendet werden - von Manila bis Rom - um Meinungen zu manipulieren und gesellschaftliche Narrative zu beeinflussen.



Ein Thema, dem sich alle Storyteller stellen müssen - egal ob in Journalismus, Unternehmenskommunikation, Werbe- und PR-Agentur oder im Nachrichten- und Dokumentarfilm.



21 Speaker aus sechs Nationen



Pomerantsev setzt den Schlusspunkt zu einer Reihe an Keynotes, Panels und Workshops, die sich in Zeiten von Fake News und Deep Fake mit der Glaubwürdigkeit von Storytelling auseinandersetzen, die aber auch Ideen und Innovationen präsentieren, um Geschichten besser und effizienter zu machen.



Auf der Plot-Bühne treffen sich dazu Autorin und Produzentin Ronja Salmi und Matthias Leitner vom Bayerischen Rundfunk, Macher des erfolgreichen WhatsApp-Projektes "Ich, Eisner!".



Art Director Raimar Heber von dpa-Infografik diskutiert mit Kommunikationswissenschaftlerin Prof. Dr. Annika Schach über die Verantwortung von Storytellern.



Markenstratege Marco Ruckenbrod trifft auf den Unternehmer und Gründer des Sneaker-Onlineshops 43einhalb, Oliver Baumgart. Sie diskutieren mit VR-Produzent Philipp Schall (Tellux next) über die Bedeutung von Erzählräumen und wie man Kunden in eine Geschichte einladen kann.



Narratologin Dr. Andrea Macrae dekodiert zusammen mit Moderator Gerhard Maier die Codes des Visuellen Storytellings und Drehbuchautorin Nosa Eke erläutert, warum Interaktivität der Schlüssel zu gutem Storytelling der Zukunft ist.



Spannend für Besucher sind auch die acht Workshops, die konkrete Anwendungsbeispiele zeigen und Praxiseinblicke geben - thematisch vielseitig von Erzählräumen in VR über Storytelling in WhatsApp bis Sounddesign in Film und Serie.



Marketing trifft Film



"Marketing braucht mehr und besseres Storytelling," sagt Petra Sammer. "Und wer kennt sich besser aus damit als Filmregisseure und Autoren", sagt Gerhard Maier vom SERIENCAMP. Und genau darum geht es bei Plot19: ein Forum, in dem Storyteller aus beiden Welten - Marketing und Film - aufeinandertreffen, voneinander lernen und sich gegenseitig inspirieren.



Plot19 wird unterstützt vom MedienNetzwerk Bayern, vom Arbeitskreis Bewegtbild der DPRG, der news aktuell ACADEMY, der Hochschule für Fernsehen und Film München, der AMD (Akademie Mode und Design der Hochschule Fresenius) sowie Epidemic Sound und zahlreichen weiteren Partnern.



Termin: 6. September 19 | 9.30 Uhr - 18 Uhr | Hochschule für

Fernsehen und Film | Bernd-Eichinger-Platz 1, 80333 München

Infos und Programm: http://whattheplot.com/

Teilnahmegebühr: Young Professional Ticket für 130 EUR, Regular

Ticket für 389 EUR - https://whattheplot.com/tickets/ Über Plot19



Plot19 ist ein interdisziplinäres Forum zum Thema Storytelling und Bewegtbild, das am 6. September in München an der Hochschule für Fernsehen und Film stattfindet. Plot19 bringt Kreative und Storyteller aus der Unternehmenskommunikation, Werbung und PR, sowie Filmproduzenten, Drehbuchautoren, Dramaturgen, Gamedesigner und Digital-Experts zusammen, um Trends und Innovationen rund um Storytelling auszutauschen und voranzutreiben. Das Forum wird auch im zweiten Jahr veranstaltet und kuratiert von den Machern des internationalen Serienfestivals SERIENCAMP (http://seriencamp.tv/), Storytelling-Expertin Petra Sammer (www.petrasammer.com) und dem Branding und Design Studio Abc&D (www.abc-and-d.com). Mehr Informationen unter www.whattheplot.com. Plot19 veröffentlicht regelmäßig einen Newsletter und aktuelle Updates auf Facebook, LinkedIn, Twitter und Instagram.



Über SERIENCAMP



SERIENCAMP ist das erste deutsche Festival für Serien und TV-Kultur und findet seit 2015 jeden November in München statt. Beim SERIENCAMP FESTIVAL werden in kostenlosen Screenings sowohl große Produktionen wie The Walking Dead, Westworld oder Game Of Thrones als auch neue europäische Formate und Serien-Geheimtipps aus der ganzen Welt gezeigt. SERIENCAMP CONFERENCE ist die begleitende dreitägige Fachveranstaltung mit zahlreichen Workshops, Masterclasses, Keynotes und Pitches. Mehr: http://seriencamp.tv/



Über Petra Sammer



Petra Sammer ist Kreative, Buchautorin und Storytellerin. 25 Jahre lang war sie Beraterin, Geschäftsführerin und Global Partner des internationalen Agenturnetzwerks Ketchum und verantwortete als Chief Creative Officer die strategische und kreative Ausrichtung der Agentur in Europa und Deutschland. Mit dieser Erfahrung berät sie heute mit ihrer Agentur pssst... Unternehmen und Marken in PR, Marketing und Unternehmenskommunikation. Ihre Schwerpunkte sind Strategie- und Ideenentwicklung sowie Storytelling, wie ihre Bücher und Publikationen beweisen. Mehr www.petrasammer.com



Visualcredit & Design: Abc&D

Fotocredit (Peter Pomerantzev): Eleanor Crow, Faber & Faber

Text: Petra Sammer



Plot19 wird veranstaltet von der Seriencamp UG, Türkenstraße 96,

80799 München Pressekontakt Plot19:



Simone Schellmann

E-Mail: simone.schellmann@seriencamp.tv

Tel.: 0160 93244333



Petra Sammer

E-Mail: sammerpetra@gmail.com

Tel.: 0173 207 3846



