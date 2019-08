BERLIN (Dow Jones)--Die Union will mit einem eigenen Konzept für eine Reform der Unternehmensbesteuerung in die Halbzeitrevision der Koalition gehen. Das Konzept wurde von den Finanzexperten Fritz Güntzler (CDU) und Sebastian Brehm (CSU) erarbeitet und soll nach deren Angaben möglichst im September von der Unions-Fraktion beschlossen werden. "Wir rechnen mit einer breiten Zustimmung", sagte Güntzler. Die von Fraktionschef Ralph Brinkhaus angestoßenen Pläne sehen eine Senkung der Körperschaftsteuerlast, eine Abschaffung des Soli und viele weitere Punkte vor.

Ziel ist es nach Angaben der beiden Finanzpolitiker, "die Steuerbelastung sowohl für Kapitalgesellschaften als auch für Personengesellschaften für nicht ausgeschüttete Gewinne bei maximal 25 Prozent zu deckeln". Dies erreiche man insbesondere durch eine Senkung des Körperschaftsteuersatzes auf 10 Prozent von derzeit 15 Prozent. Eine andere Möglichkeit wäre eine zumindest teilweise Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Steuerlast von Kapitalgesellschaften. "Wir meinen, dass die Tarifsenkung der bessere Weg wäre", sagte Güntzler.

Eine Abschaffung des Solidaritätszuschlages solle noch in dieser Legislaturperiode beschlossen werden, könne aber in mehreren Stufen erfolgen, sagten beide Politiker. "Aus unserer Sicht ist wichtig, dass wir ihn in einem Beschluss in dieser Legislaturperiode komplett abschaffen", erklärte Brehm. Zu den weiteren Punkten des Konzepts zählen eine höhere Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer, eine rechtsformneutrale Besteuerung als Option für Personengesellschaften, eine Modernisierung des Außensteuerrechts und geringere Zinsen auf Steuernachforderungen.

Die beiden Unions-Politiker betonten, angesichts der gegenwärtigen Wirtschaftslage sei eine Unternehmensteuerreform mit einer geringeren Körperschaftsteuerbelastung dringend nötig. Die Wirtschaft berichte von dramatischen Rückgängen beim Auftragseingang, sagte Güntzler. "Wir sind gut beraten, dass wir da schnell eingreifen." Entscheidend sei, "dass die, die Investitionen tätigen wollen, erkennen, dass sich etwas ändern wird".

