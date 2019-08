Die gefährliche und meiner Meinung nach vollkommen falsche Null- bzw. Negativzinspolitik bringt langsam auch gute Gedanken hervor: Staatsfonds, die in Aktien investieren, damit noch irgendwas an Rendite in der Theorie möglich ist. Es gibt verschiedene Ansätze, der in Polen gleicht zB nicht dem in Norwegen. Wäre schön, wenn sowas in Österreich salonfähig werden würde. Österreichische Post 1.92% Flughafen Wien -1.96% voestalpine 1.26% Semperit -1.08% Addiko Bank 1.21% Marinomed Biotech -1.00% Der ATX wird jedenfalls eine positive Woche zu Ende bringen. Das ist gut so, auch unser wikifolio hat sich wieder deutlich befestigt und liegt nun bei ytd ca. 11,7 Prozent Plus. (Der Input von Christian Drastil für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...