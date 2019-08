Es gibt wenig Gründe, warum die US-Notenbank von ihrer bisherigen Linie abweichen und die Geldschleusen plötzlich wieder weit öffnen sollte. Was zunächst wie eine Enttäuschung für die Börsen aussieht, kann sich für die Aktienmärkte mittelfristig als Vorteil herausstellen.

Die Erwartungen an Jerome Powell sind hoch. Den meisten Anlegern wäre es wohl am liebsten, wenn der Chef der Fed beim aktuellen Treffen der Notenbanker in Jackson Hole, Wyoming, sich klar zu einem Zyklus neuer Zinssenkungen bekennen würde. Das aber wird er wahrscheinlich nicht tun. Die US-Wirtschaft hat zwar merklich an Tempo verloren, insgesamt ist jedoch weiterhin ein Wachstum im Bereich um zwei Prozent möglich. Größtes Risiko sind die Folgen der internationalen Handelskonflikte.

Dass Powell in diesem Umfeld sein bisheriges Konzept über den Haufen wirft und die Geldschleusen weit öffnet, ist unwahrscheinlich. Bisher hat er seine erste Zinssenkung nur als Zwischenschritt bezeichnet, dem je nach aktuellen Wirtschaftsdaten noch ein oder zwei weitere folgen könnten. Es geht ihm aber nicht darum, die Zinsen jetzt wieder auf Jahre hinaus nach unten zu führen.

Dieser vorübergehend expansiven Position von Powell steht der Zins-Crash am Anleihemarkt gegenüber. Hier hat es in den vergangenen Monaten eine extreme Entwicklung gegeben. Der Rückgang der US-Zinsen innerhalb weniger Monate von 3,2 Prozent auf 1,5 Prozent war so heftig wie in der Finanzkrise. Damals kam es zu einer Halbierung der Renditen von vier auf zwei Prozent.

Haben die Märkte recht, dann hätten sie einen Absturz der US-Konjunktur ähnlich wie in der Finanzkrise eingepreist. Was aber, wenn dieser Absturz in dieser Heftigkeit gar nicht kommt? Dann dürfte es an den Anleihemärkten, die zuletzt massiv haussiert sind, eine spürbare Abkühlung geben. Seit einigen Tagen ist die Rendite der zehnjährigen US-Bonds vom Tief bei 1,5 Prozent wieder leicht auf 1,6 Prozent gestiegen.

Natürlich heißt das noch lange nicht, dass die Zinsen wieder nachhaltig anziehen. Es geht jetzt im Umfeld des Notenbanker-Treffens in Jackson und des G7-Treffens in Biarritz erst einmal um ...

