Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Polen hat einer Analyse zufolge Großbritannien als deutscher Wirtschaftspartner überholt. Der deutsch-polnische Handel stieg im ersten Halbjahr um 5 Prozent auf 60,7 Milliarden Euro, wie der Ost-Ausschuss - Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft (OAOEV) unter Berufung auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes mitteilte. Das Geschäft mit dem Vereinigten Königreich ging dagegen um 4,8 Prozent auf 58,9 Milliarden Euro zurück.

Auf der Liste der 20 wichtigsten deutschen Handelspartner rutschte Großbritannien damit auf Platz sieben, Polen rückte auf Platz sechs vor. Der Abstand zu Italien auf Platz fünf hat sich weiter verringert.

Den Handelszahlen zufolge legte das Osteuropa-Geschäft trotz einer sich abschwächenden Weltwirtschaft und wachsender Handelskonflikte zu. Die deutschen Exporte in alle 29 Länder Mittel- und Osteuropas stiegen von Januar bis Juni um 2,2 Prozent, während die deutschen Gesamtexporte nur noch um 0,6 Prozent zulegen konnten.

"Nie war die EU-Osterweiterung so wertvoll wie heute", erklärte OAOEV-Vorsitzender Wolfgang Büchele. Die deutschen Investitionen in der Region in den vergangenen 15 Jahren zahlten sich jetzt doppelt aus. Sie trieben dort die Modernisierung voran und trügen enorm dazu bei, die eigene Konjunktur stabil zu halten, sagte Büchele. "Der engen Verflechtung der deutschen Wirtschaft mit EU-Ländern wie Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien und der Slowakei ist es mit zu verdanken, dass der deutsche Export überhaupt noch Wachstum vermelden kann."

Viségrad-Staaten übertreffen China-Geschäft deutlich

Inzwischen gehen rund 20 Prozent aller deutschen Exporte in die Region. Allein das deutsche Handelsvolumen mit den vier Viségrad-Staaten Polen, Tschechien, Ungarn und Slowakei übertraf im ersten Halbjahr 2019 mit einem Volumen von zusammen 150 Milliarden Euro den Wert des Güterverkehrs mit dem wichtigsten deutschen Handelspartner China (99,2 Milliarden) um rund 50 Prozent.

Rückschläge verzeichnete im ersten Halbjahr der deutsche Handel mit Russland (Platz 13). Der Wert des Warenverkehrs sank um 3,4 Prozent auf 29,3 Milliarden Euro. Das Land war bis 2012 noch wichtigster deutscher Handelspartner in Osteuropa.

Seit der Einführung gegenseitiger Sanktionen vor fünf Jahren ist der Rückstand von Russland zu Polen stark gewachsen. Im ersten Halbjahr 2019 sank der deutsch-russische Handel um 3,5 Prozent und erreicht mit einem Volumen von 30 Milliarden Euro nur noch die Hälfte des deutsch-polnischen Handels. Deutschland bleibt mit diesem Ergebnis zwar der zweitwichtigste Handelspartner Russlands weltweit, der Abstand zu China vergrößert sich aber immer weiter.

