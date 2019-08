FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa setzt sich nach ihrer Gewinnwarnung laut einem Magazinbericht ehrgeizige Ziele: Konzernchef Carsten Spohr wolle den Gewinn merklich und nachhaltig steigern und mittelfristig einen Betriebsgewinn (EBIT) von 3 Milliarden Euro im Jahr erzielen, schreibt das Manager Magazin unter Berufung auf informierte Personen. Das sind gut 50 Prozent als bislang angestrebt, "die magische Marke, ab der breit gelächelt werden darf", habe jahrelang bei 2 Milliarden Euro gelegen.

Die Lufthansa-Aktie reagiert auf den Bericht mit einem Kurssprung um fast 3 Prozent und ist am Freitag der stärkste Gewinner im DAX. Ein Händler verwies darauf, dass der Konsens der Analysten momentan für 2020 von einem EBIT von 2,4 Milliarden Euro ausgehe. Die in den vergangenen Wochen stark geprügelte Aktie notiert am frühen Nachmittag noch 2,6 Prozent im Plus bei 13,58 Euro.

Im Juni hatte die Lufthansa wegen des harten Wettbewerbs im Europa-Geschäft ihre Prognose gekappt und stellt für das laufende Jahr eine bereinigte EBIT-Marge von 5,5 bis 5,6 Prozent in Aussicht. Dies entspricht laut Konzernangaben 2,0 und 2,4 Milliarden Euro.

Um das neue Gewinnziel zu erreichen, wolle der Vorstand bei einer Klausurtagung im September ein Programm zur Ergebnissicherung beschließen, schreibt das Manager Magazin weiter. Diskutiert werde unter anderem ein Ausgabenstopp und Einstellungsstopp in den Headquartern der Gruppe. Die Sparmaßnahmen sollen sich demnach noch in diesem Jahr auswirken, vor allem aber ab 2020 greifen. Auch über einen weiteren Stellenabbau im Management werde gesprochen.

Ein Lufthansa-Sprecher wollte den Bericht gegenüber Dow Jones Newswires nicht kommentieren.

August 23, 2019 07:33 ET (11:33 GMT)

