Pulsoximetrie bezeichnet die nicht invasive Methode zur Bestimmung der Hämoglobinsättigung (Hb) mit Sauerstoff im Blut und der Herzfrequenz. Geräte, die mit diesem Verfahren messen, waren früher nur in Krankenhäusern anzutreffen, allerdings sind sie heute aufgrund des technologischen Fortschrittes und der Kombination einzelner Technologien weit mehr verbereitet. So lassen sich der Sauerstoffgehalt des Blutes sowie die Herzfrequenz mittlerweile mit kostengünstigen Consumer-Produkten messen. Smartwatches nehmen hier einen immer größer werdenden Anteil ein, was es umso einfacher macht, beim täglichen Workout nicht nur die zurückgelegte Strecke, sondern auch die Sauerstoffsättigung zu überprüfen.

Reich an Sauerstoff?

Die pulsoximetrisch gemessene Sauerstoffsättigung (SpO2) ist ein wichtiger Indikator für die Sauerstoffversorgung des Körpers, da er anzeigt, zu wieviel Prozent die roten Blutkörperchen (Hämoglin) mit Sauerstoff gesättigt sind. Dabei arbeitet das Messverfahren kontinuierlich und transkutan und es kann so auch einen akuten Sauerstoffmangel erkennen. Werte zwischen 95 und 100 Prozent gelten als unbedenklich, bei einem dauerhaften Wert unter 90 Prozent sollten die Betroffenen aber medizinischen Rat einholen. Um zu verstehen, wie sich dieser Messwert technisch erfassen lässt, ist das Verständnis von zwei Grundprinzipien der Pulsoximetrie erforderlich:

wie zwischen Oxyhämoglobin (HbO2) und Desoxyhämoglobin (Hb) unterschieden wird und

wie das SpO2 nur aus dem arteriellen Blutraum berechnet wird.

HbO2 vs Hb - Licht und das Hämoglobin

Um sauerstoffangereichertes Hämoglobin (HbO2) von sauerstoffarmen Hämoglobin (Hb) zu unterscheiden, nutzt das Verfahren die charakteristischen Absorbtionsspektren von rotem und nahem Infrarotlicht dieser beiden Blutbestandteile. Obwohl sowohl die Oberhaut (Epidermis) als auch die Lederhaut (Dermis) rotes und nahes infrarotes Licht nur zu einem verschwindend kleinen Anteil im Bereich von 600 bis 900 nm absorbieren, absorbieren sie sowohl blaues, grünes, gelbes und fernes IR-Licht signifikant. Diesen Umstand können sich Entwickler technisch zunutze machen. Bild 1 zeigt die Absorption von oxygeniertem Hämoglobin (HbO2, in rot) und desoxygeniertem Hämoglobin (Hb, in schwarz) als Funktion der Wellenlänge.

HbO2 absorbiert mehr IR-Licht und weniger Rotlicht als Hb und erscheint durch die höhere Reflektion von rotem Licht daher leuchtend rot. Im Gegensatz dazu nimmt Hb mehr rotes Licht auf und erscheint somit dunkler. Diesen Absorptionsunterschied zwischen HbO2 und Hb nutzen die Verfahren in den gängigen Pulsoximetrie-Geräten, wobei es zwischen zwei verschiedenen Messverfahren zu unterscheiden gilt: der transmissiven Oximetrie, wie sie etwa bei Fingeroximetern Anwendung findet, und der reflektiven Oximetrie, die etwa bei einer Smartwatch zum Einsatz kommt (Bild 2).

Beide Methoden haben ihre Grenzen in der Dichte des Gewebes: Fingerkuppen oder Ohrläppchen lassen sich auch aufgrund der vielen kleinen Blutversorgungsgefäße relativ gut durchleuchten, ein Unterarm hingegen kann nur zur Reflektion genutzt werden. Bei der transmissiven Oximetrie befindet sich ein Paar lichtemittierender Dioden (LEDs) in einer

