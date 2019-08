Berlin (ots) - Gelesen, geteilt, gehypt - wie die Community mit Artikeln, Bildern und Videos umgeht, ist entscheidend für die Positionierung und Auffindbarkeit dieser Inhalte im Web. Wenn YouTuber, Influencer und Blogger mit entsprechender Reichweite über ein Thema sprechen, werden Meinungen gebildet und klassische Medien zur Berichterstattung nahezu gezwungen. Die digitale Welt hat ihre eigenen Gesetze. Hier geht es - so scheint es - nur noch zweitranging um journalistische Sorgfaltspflicht und Ausgewogenheit, sondern um Zuspitzung und Klicks. Wir wollen beim diesjährigen Mediendialog die Algorithmen des World Wide Web in den Fokus nehmen und die Frage stellen, wie Politik, Wirtschaft, NGOs und Gesellschaft damit umgehen.



Erleben Sie erneut in passender Atmosphäre zwei spannende und informative Diskussionsrunden mit unseren hochkarätigen Experten wie z. B. Prof. Dr. Christian Stöcker, Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg, Bastian Brauns, Cicero, Diana Kinnert, CDU, Matthias Spielkamp, Algorithmwatch, Günter Tissen, Wirtschaftliche Vereinigung Zucker und natürlich Jakob Augstein und Nikolaus Blome.



Wir freuen uns über Ihr Kommen!



6. Mediendialog Lebensmittel

"Algorithmen, Influencer & Co. - die Gesetze der digitalen Welt"

11. September 2019, 10:00 - 14:00 Uhr, Spreespeicher,

Stralauer Allee 2, 10245 Berlin

Programm und Anmeldung unter:

www.lebensmittelverband.de/mediendialog-LM19



