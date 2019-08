Im Handelskrieg zwischen China und den Vereinigten Staaten hat die Volksrepublik zusätzliche Zölle auf US-Importe im Wert von 75 Milliarden Dollar angekündigt. Das teilte die Zolltarifkommission des Staatsrates am Freitag in Peking mit.



Die Zölle sollen in zwei Schritten am 1. September und am 15. Dezember angehoben werden. Es handele sich um eine Antwort auf die angekündigten Zollerhöhungen der USA, so die Zolltarifkommission weiter. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump bereits am 1. August neue Strafzölle auf chinesische Produkte im Wert von rund 300 Milliarden US-Dollar angekündigt, die ab September gelten sollen.