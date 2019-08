Ein Portfolio ist wie ein Orchester, bei dem verschiedene Virtuosen ein Gesamtkunstwerk bilden. Mit ertragreich und sicher reicht es heute vielleicht noch für ein gesittetes Maultrommelspiel, wenn überhaupt. Tobias Karow gibt Tipps für Stiftungen.Aber wie stellt eine Stiftung nun ihr Orchester am besten zusammen? Macht sie ein Casting oder geht sie einfach Bewerbungsunterlagen, meist Factsheets oder Präsentationen der Fondsanbieter, durch? Fakt ist, dass ein Portfolio genau dort ansetzt, wo der langfristige Anlageerfolg herkommt, nämlich aus der Streuung über einen langen Zeitraum über verschiedene Assetklassen hinweg, wobei das Timing weitestgehend außen vor gelassen wird. Diese ganz groben Überlegungen kommen Stiftungen eigentlich entgegen. Einer ihrer Parameter für die Anlage von Stiftungsvermögen ist das Diversifikationsgebot, also eben jenes breite Streuen, das ich über ein Portfolio so trefflich hinbekomme. Wenn eine Stiftung nun ihr Stiftungskapital in 5 oder 6 Fonds anlegt, tut sie genau dieses, da sie nicht nur über sechs Produkte streut, sondern ja auch eine Stufe tiefer über die jeweiligen Fondsportfolios. Dazu stehen Fonds nicht im Verdacht, der Spekulation anheimzufallen, womit die zweite wesentliche Bedingung für Stiftungen erfüllt ist, das Spekulationsverbot. Wie sich nun ein solches Fondsorchester zusammenstellen lässt, sollen die folgenden 6 Überlegung skizzieren.

