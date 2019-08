Mit einer bundesweiten Solarfeier will das Bündnis Bürgerenergie Eigentümer von Solaranlagen animieren, mit der Nachbarschaft zusammen zu kommen. So will der Verein mehr Menschen ermutigen, Solarenergie zu erzeugen. Das Bündnis Bürgerenergie e.V. (BBEn) hat Solareigentümer zu einer bundesweiten Solarparty am 28. September 2019 aufgerufen. Dann mögen Eigentümer von Solaranlagen Nachbarn einladen, zusammen ...

