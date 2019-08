Empfehlung Kauf: GBP/USD Put WKN MC2772 http://bit.ly/2HjSs7W Stop Loss: Klöckner Put WKN CP88J2 http://bit.ly/33Sm6L4 Gewinnmitnahmen: Salesforce Call WKN MF5THH http://bit.ly/2KPqqmC Continental will seine Antriebssparte Powertrain ausgliedern und an die Börse bringen. Das ist bereits bekannt. Heute die Meldung, dass die Sparte auf Rendite getrimmt wird und der lahmenden Autokonjunktur angepasst werden soll. Im Klartext: 9 der weltweit 32 Werke sollen geschlossen werden. Continental Aktien liegen Marktkonform im Plus. Das wiederum heiß: Der Dax hält sich heute im Bereich der 11.800 Punkte auf, wie auch schon in den Tagen zuvor. Das schein derzeit die Komfortzone zu sein, auch für die Derivateanleger in Stuttgart. Den Wirtschaftsausblick mit den aktivsten Derivaten der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß