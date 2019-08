Der Thüringer Marcel Kittel kehrt nicht in den Radsport zurück. "Schmerzen definieren den Sport, die Welt, in der du lebst", sagte Kittel dem "Spiegel" in seiner aktuellen Ausgabe.



Er habe "jede Motivation" verloren, sich "weiter auf dem Rad zu quälen", so der Radprofi weiter. Kittel, einer der erfolgreichsten Sprinter der Welt, hatte im Mai seinen Vertrag mit dem Team Katusha Alpecin auf eigenen Wunsch vorzeitig aufgelöst. Er habe dort kein Vertrauen gespürt, "sondern nur Druck. Druck. Druck", sagte er.



Von einer Auszeit war anschließend die Rede. Doch ihm sei dann bewusst geworden, was durch seinen Sport in seinem Leben stets zu kurz gekommen sei: "Familie, Freunde, alles kam zu kurz. Dazu die permanente Müdigkeit und die Routine. Ich habe diesen Verlust an Lebensqualität immer mehr realisiert", sagte Kittel dem "Spiegel".



Als Radfahrer sei man "200 Tage im Jahr unterwegs. Ich möchte meinen Sohn nicht über Skype aufwachsen sehen", so der Radprofi weiter. Kittel gewann insgesamt 14 Etappen bei der Tour de France, mehr als jeder andere deutsche Fahrer.